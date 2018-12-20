Лукашенко объяснил запись чиновника про «телок и мерседесы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил запись одного из чиновников на совещании по вопросам развития спорта про «телок и мерседесы».

«Как будто я про каких-то «телок» (говорил), а некоторые там коров нарисовали в России. Озаботились, бедные, моей фразой», – приводит его слова БелТА.

Лукашенко рассказал, что на совещании критиковал мышление некоторых современных спортсменов: «У них один разговор, я дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади «телки».

Он извинился перед женщинами за эту фразу, отметив, что «так повторил, просто к слову».

Президент Белоруссии посоветовал спортсменам «работать» – «бегать с клюшкой или с мячом», демонстрировать высокие результаты.

«Вот к чему это было. А тут получилось, что я задачу такую поставил перед спортсменами», – заявил Лукашенко.