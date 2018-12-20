Лукашенко объяснил запись чиновника про «телок и мерседесы»

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НОВОСТЬ ЧАСА:Кремль пригрозил «взять под прицел» ракеты США в Европе
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Западные санкции привели российскую рыбную отрасль к рекордам
Киев огрызнулся на просьбу США
Чего не хватает новому закону о защите животных
«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Кому-то хотелось, чтобы президент объявил войну
Владимир Добрынин, журналист
Жизнь, когда она становится устойчивой, надежной и не заставляет держать наготове валерьянку и нож, потому что завтра, не дай бог, что-то может встать с ног на голову, расслабляет. Становится пресной, требует соли и перца. Подробности...
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Почему нам не хватает настоящего либерализма
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Все, что утверждается властью, столь же последовательно отвергается оппозицией. Противостояние Бродского и Евтушенко на фоне колхозов есть бледное предчувствие тотального торжества желания назло Кремлю отморозить уши. Подробности...
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Индекс ностальгии по СССР снова рванул вверх
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наше общество творит себе новый миф об очередной «России, которую мы потеряли», об еще одном утраченном благословенном граде Китеже, о канувшей в Лету стране великой справедливости и всеобщего благополучия. Подробности...
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Большая пресс-конференция Путина
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Нужно ли отправлять Ту-160 в музей
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Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»
Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государстваПодробности...
Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель
В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»Подробности...
Названа «Мисс Вселенная – 2018»
Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого годаПодробности...
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