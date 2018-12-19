На совещании с Лукашенко чиновник отметил нехватку «бабла и мерседесов»

Белорусский канал ОНТ заснял момент, где неизвестный чиновник на совещании президента Белоруссии Александр Лукашенко по вопросам развития летних видов спорта делает записи, в кадр попал листок с его заметками.

Среди прочих заметок по теме совещания чиновник записал на листке: «Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне...», сообщает портал Тjournal.

Из-за резкой смены кадра установить автора строк не удалось. Местные СМИ предположили, что записи, уже ставшие мемами, принадлежат бывшему вице-премьеру Владимиру Дражину, однако чиновник эту версию не подтвердил.

Сообщается, что заметки составлены в ходе диалога Лукашенко и министра спорта Белоруссии Сергея Ковальчука. Президент заявил о нехватке финансирования, а также том, что государство впредь будет платить «за результат». В ответ Ковальчук пообещал успешное выступление национальной сборной на Европейских играх в Минске в 2019 году. Лукашенко заявил Ковальчуку, что в противном случае тому не место в стране.