Польша подписала 20-летний контракт по сжиженному газу с фирмой из США

Польская энергетическая компания PGNiG подписала контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с американской фирмой Port Arthur LNG.

Долгосрочный контракт был заключен в среду, 19 декабря, передает ТАСС.

Отмечается, что Port Arthur LNG – это дочерняя компания Sempra LNG & Midstream.

PGNiG будет закупать около 2 млн тонн СПГ (около 2,7 млрд кубометров природного газа после регазификации) в год в течение 20 лет.

Указывается, что поставки могут быть предметом дальнейшего оборота компании на международных рынках. Они будут реализованы в формуле «free-on-board», означающей получение товара покупателем в порту отгрузки.

В ноябре сообщалось, что Польша подписала контракт на поставки СПГ с американской компанией Cheniere Marketing International. До этого PGNiG и американская Venture Global LNG также подписали долгосрочный контракт на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 20 лет.

При этом в октябре председатель правления Газпрома Алексей Миллер сообщал, что Польша (один из лидеров по росту спроса на российский газ) за 9,5 месяцев 2018 года купила столько же топлива, как за весь 2015 год.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, сможет ли Польша подорвать позиции Газпрома в Европе.