США и Польша договорились о поставках СПГ в течение 24 лет

США и Польша подписали очередной контракт, предполагающий поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Соглашение заключено между польской энергетической компанией PGNiG и Cheniere Marketing International. Оно предусматривает получение Польшей в 2019–2022 годах около 0,73 млрд кубометров газа после регазификации, а в 2023–2042 годах – около 39 млрд кубометров газа после регазификации за весь период, что означает поставки в объеме около 1,95 млрд кубометров газа в год, передает ТАСС.

В октябре польская PGNiG и американская Venture Global LNG также подписали долгосрочный контракт на поставку двух миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 20 лет.

Вместе с тем в октябре председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что Польша (один из лидеров по росту спроса на российский газ) за 9,5 месяцев 2018 года купила столько же топлива, как за весь 2015 год.