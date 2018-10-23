Польша значительно увеличила закупки российского газа

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что Польша (один из лидеров по росту спроса на российский газ) за 9,5 месяцев 2018 года купила столько же топлива, как за весь 2015 год.

«Польша – в числе стран-лидеров по росту спроса и потребления российского газа. За девять с половиной месяцев она увеличила его закупку почти на 10% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Объем достиг 8,9 млрд кубометров. Для сравнения, столько газа мы поставили в Польшу за весь 2015 год», – цитирует ТАСС Миллера.

Ранее польская энергетическая компания PGNiG и американская компания Venture Global LNG договорились о поставке в Польшу 2 млн тонн СПГ ежегодно. При этом Польша заявила о том, что американский газ обойдется почти на 30% дешевле российского. Эксперты, тем не менее, уверены, что США не удастся вытеснить российский газ из Польши и предоставить конкурентоспособную цену.

Ежегодно в Польше потребляется 15 млрд кубометров газа. Из них примерно треть в стране добывают самостоятельно, остальное остается на откуп импорта. В настоящий момент главным поставщиком газа в Польшу является Россия: свыше 70% от импорта. Официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщал, что поставки из России в этом году выросли почти на 10%.

Действующий контракт с Россией на поставку газа истекает в 2022 году. К этому времени Польша планирует найти замену российскому газу. Также Польша активно критикует проект «Северный поток – 2». Впрочем, обойтись без российского газа полякам вряд ли удастся, уверены эксперты.