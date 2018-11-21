Патриарх Кирилл предупредил о духовной гибели украинцев из-за раскольников

Украинские власти предлагают верующим «отдать свою душу самозванцам», раскольникам, которые ведут людей к духовной погибели, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после божественной литургии в Николо-Угрешском монастыре.

Патриарх Кирилл сказал, что происходящее на Украине вызывает сильную обеспокоенность; это «явный, наглядный пример того, как ложь сбивает людей с пути», передает РИА «Новости».

Он отметил, что украинскому народу, переживающему «очень нелегкие жизненные обстоятельства», ложно указывают «тот путь, который отрывает людей от истинной церкви, который предлагает свою душу отдать самозванцам».

При этом предлагается «раскольническое сообщество воспринимать как благодатную церковь», но «этот путь в духовное никуда, этот путь к погибели».

Патриарх подчеркнул, что именно «церковь должна громко об этом сказать».

«А когда на этот путь толкают людей политики, когда-либо посулами, либо угрозами заставляют идти по этому пути, то сколько же нужно духовной силы людям, чтобы удержаться от того, чтобы не стать жертвой этой лжи», – добавил предстоятель.

15 декабря на Украине состоялся «объединительный собор», в результате которого появилась «православная церковь Украины» (ПЦУ).

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что значит для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.