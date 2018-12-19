Россиянина арестовали в Германии за вывоз товаров двойного назначения

Суд в Германии арестовал россиянина, которого заподозрили в экспорте товаров двойного назначения в Россию, сообщили в генпрокуратуре ФРГ.

«Вчера по запросу генпрокуратуры по подозрению в нарушении закона о внешней торговле в Карлсруэ силами сотрудников таможенного управления Штуттгарта был задержан 68-летний гражданин России Владимир Д.», – передает РИА «Новости» сообщение генпрокуратуры.

В квартире мужчины и служебных помещениях прошли обыски.

Россиянин подозревается в том, что с 2014 по 2018 годы вывез в Россию товары двойного назначения на сумму более 1,7 млн евро. Вывоз этих товаров подпадает под санкционные ограничения, поэтому мужчина проводил сделки через подставных получателей, использовал фальшивые документы и проводил технические манипуляции над товаром.

По решению суда россиянин арестован.

На прошлой неделе ЕС продлил санкции против России еще на полгода.

В марте 2017 года глава Минсельхоза Александр Ткачев говорил, что с момента введения в 2014 году продэмбарго доля Белоруссии в импорте продовольствия в Россию увеличилась с 1 до 15%, таким образом эта страна стала крупнейшей перевалочной базой для санкционной продукции.