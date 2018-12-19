Фонд памяти объявил конкурс на проект мемориальной доски Алексеевой

В 2019 году Фонд памяти проведет открытый конкурс на проект мемориальной доски правозащитнице Людмиле Алексеевой.

Мемориальную доску планируется установить на фасаде дома на Арбате, где жила Алексеева, сообщили в Фонде памяти.

В конкурсе смогут принять участие скульпторы, художники, архитекторы и студенты художественных и архитектурных вузов.

В фонде напомнили, что Алексеева говорила о связанной с Арбатом части жизни, когда впечатления наиболее яркие и запоминаются навсегда.

Она провела здесь довоенное детство и именно здесь решила жить после возвращения из эмиграции. К Алексеевой приходили многие знаменитые люди, которых она принимала с добротой и гостеприимством.

Людмила Алексеева умерла 8 декабря на 92-м году жизни. Позже в Центральном доме журналиста в Москве состоялась гражданская панихида по Алексеевой. Правозащитница многие годы активно работала в составе Совета по правам человека при президенте России.