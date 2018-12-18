УПЦ опровергла слухи о переходе житомирского митрополита в «новую церковь Украины»

Житомирская епархия УПЦ опровергла слухи о переходе своего правящего архиерея в «Православную церковь Украины».

«Сообщаем, что никаких официальных заявлений или обращений о переходе в «ПЦУ», а тем более переговоров, митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим не предоставлял, а потому любая информация, которая появляется или будет появляться в СМИ на эту тему, является неправдивой до официальных обращений митрополита Никодима!» – цитирует «Интерфакс» сообщение епархии.

Ранее на одном из местных сайтов появилась информация «от читателя», в которой говорилось о переговорах Никодима по поводу перехода в «ПЦУ». Читатель призывал к поддержке решения митрополита о переходе в новую церковную структуру.

Ранее в Украинской православной церкви Московского патриархата рассказали, что новую церковь создали не как собственную структуру, а как то, что будет действовать против УПЦ.

«Объединительный собор» состоялся на Украине 15 декабря. Предстоятелем «ПЦУ» был избран ставленник Филарета 39-летний Епифаний.