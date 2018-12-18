Судье по делу Кокорина и Мамаева поступили угрозы

Судье Мосгорсуда поступило анонимное электронное письмо с требованием отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на свободу, об этом сообщили в пресс-службе суда.

В письме также содержатся угрозы в адрес судьи, рассказали в пресс-службе, передает «Интерфакс».

Ранее во вторник Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину, Мамаеву и двум другим фигурантам уголовного дела о нападении на федерального чиновника. Арест продлится до 8 февраля 2019 года.