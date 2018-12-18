Токио решил заявить Москве протест из-за расселения солдат на Курилах

Министр иностранных дел Японии Таро Коно планирует выразить Москве протест в связи с планами России до конца года произвести заселение общежитий для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир, сообщает японское агентство Киодо.

В то же время, о конкретных сроках выражения соответствующего протеста не сообщается, передает ТАСС.

Ранее начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев сообщил, что общежития для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир будут заселены до конца 2018 года. Он также уточнил, что еще два аналогичных общежития были заселены в 2017 году, еще три – два на Итурупе и одно на Кунашире – построят и сдадут в эксплуатацию в 2019 году.

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору, опираясь на декларацию 1956 года. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что на деле означает компромисс по Курилам.