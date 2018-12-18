Путин поприветствовал участников фестиваля Российского движения школьников

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Ежегодного зимнего фестиваля Российского движения школьников (РДШ), проходящего в 2018 году под девизом «РДШ исполняет мечты», сообщает пресс-служба Кремля.

В приветствии, опубликованном на сайте Кремля, Владимир Путин выразил уверенность, что «фестиваль позволит каждому из участников получить полезные знания и навыки, обрести новых единомышленников, ощутить теплую, дружескую атмосферу предновогодней Москвы».

Президент отметил, что в рамках форума школьники смогут рассказать о своих достижениях и проблемах, пообщаться со сверстниками, обсудить с ними важные темы.

Указывается, что приоритетное место в программе уделено встречам с опытными наставниками, педагогами, деятелями культуры и искусства, предпринимателями, представителями крупных отечественных компаний.

«Искренне рад, что вот уже в третий раз это масштабное мероприятие объединяет инициативных, творческих ребят из многих регионов России, которые ярко проявили себя в самых разных областях, добились успеха в интересных конкурсах, соревнованиях, проектах Российского движения школьников», – добавил российский лидер.

РДШ организует третий зимний фестиваль, который будет проходить в Москве с 18 по 20 декабря. В нем примут участие 1,2 тыс. школьников со всей России.

Фестиваль завершится 20 декабря итоговым шоу. В этот день будут объявлены команды, победившие во всероссийском детском кинофестивале РДШ, а также победитель всероссийского фестиваля авторской патриотической песни «Я люблю тебя, Россия. Дети».