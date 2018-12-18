Госдеп поддержал создание новой церкви на Украине

Госдепартамент США поприветствовал создание «поместной независимой украинской православной церкви» и назначение митрополита Епифания ее предстоятелем.

Посольство Украины в США сообщило в Facebook, что госдепартамент США «в специальном заявлении» назвал становление новой церкви «историческим моментом».

Также американская сторона заверила в неизменной поддержке Украины и «уважении ее права свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства».

В госдепартаменте добавили, что «право на свободу вероисповедания распространяется на всех украинцев» и поддерживающих, и не поддерживающих «православную церковь Украины».

Напомним, в субботу в Софийском соборе прошел «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новая церковь» теперь называется «православной церковью Украины».

В РПЦ заявили о нелегитимности «объединительного собора». В Совфеде отметили, что религия на Украине стала средством реализации амбиций Порошенко.

Во вторник сообщалось, что американское посольство в Киеве поздравило Украину с созданием «поместной независимой украинской православной церкви» по результатам так называемого объединительного собора.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП, которая считает прошедший собор незаконным.