США отреагировали на избрание главы «новой церкви» на Украине

Американское посольство в Киеве поздравило Украину с созданием «поместной независимой украинской православной церкви» по результатам так называемого объединительного собора.

«Мы также поздравляем митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви», – говорится в сообщении посольства США в Twitter.

Американская сторона заявила, что поддерживает право украинцев «выбирать самостоятельно, как исповедовать свою религию».

В американской дипмиссии отметили, что «толерантность и сдержанность являются ключевыми для мирного переходного периода» на Украине.

В субботу в Софийском соборе прошел «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. Согласно уставу, «новая церковь» будет называться «православной церковью Украины».

В РПЦ заявили о нелегитимности «объединительного собора». В Совфеде отметили, что религия на Украине стала даже не инструментом политики, а средством для реализации амбиций Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП, которая считает прошедший собор незаконным.