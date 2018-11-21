В Госдуме перестроят столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию

Управление делами президента заключило новый контракт на проект реконструкции комплекса зданий Госдумы, теперь в проекте значатся столовая, ресторан, два кафе и магазин-кулинария.

Контракт стоимостью 123,42 млн рублей заключен с «Моспроектом-2» Михаила Посохина, сообщает «Коммерсант».

«Моспроект-2» получил контракт вместо двух расторгнутых в октябре – на проекты расширения думского зала пленарных заседаний (35,7 млн) и реконструкции крыши с надстройкой стеклянного купола вместо существующего перехода между двумя корпусами Госдумы (21,5 млн).

В новом контракте появились дополнительные объекты реконструкции – столовая на 162 места (965,4 кв. м), ресторан на 200 мест (914,5 кв. м), два кафе – на 80–100 мест на первом этаже и на 64 места на цокольном этаже (соответственно 270,6 и 274 кв. м), а также магазин-кулинария на первом этаже (197,1 кв. м). Все эти объекты эксплуатирует подразделение комбината питания «Кремлевский».

Также планируется переделать шесть оконных проемов на северном фасаде здания Госдумы в двери, переоснастить зал, сети для видеоконференций, парламентское ТВ и спецсвязь.

Проект должен быть готов к 25 декабря, а к 15 апреля 2019 года он должен получить положительные заключения «Главгосэкспертизы» и ценового аудита. Заказчику документ должен быть представлен к 17 мая.

По оценкам издания, на реконструкцию помещений для заседания и питания депутатов может потребоваться около 2 млрд рублей.

В сентябре архитектор Михаил Посохин рассказывал о проекте перестройки блока, соединяющего два здания Госдумы.

В феврале стало известно, что архитектурному бюро «Моспроект-2» поручили провести реконструкцию здания Госдумы, предполагающую полную перестройку зала заседаний по «форумному типу» и возведение над ним дополнительных помещений площадью более 700 кв. метров.