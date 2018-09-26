Архитектор рассказал о предстоящей реконструкции здания Госдумы

Подготовлен проект перестройки блока, соединяющего два здания Госдумы, сообщил архитектор Михаил Посохин.

В перестроенном блоке разместится перепланированный зал, «ряд важных помещений»,а наверху будет купол, передает «Интерфакс» со ссылкой на Посохина.

По его словам, проект до конца года пройдет экспертизу, потом начнется демонтаж конструкций.

В феврале стало известно, что архитектурному бюро «Моспроект-2» поручили провести реконструкцию здания Госдумы, предполагающую полную перестройку зала заседаний по «форумному типу» и возведение над ним дополнительных помещений площадью более 700 кв. метров.