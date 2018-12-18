Главный нарколог Минздрава сказал, что следует пить в новогоднюю ночь

Выбирая алкогольные напитки на новогоднюю ночь, следует отдать предпочтение белому сухому вину, потому что оно нанесет наименьший вред организму, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Лучше белое сухое вино, оно наиболее легкое для печени. Главное – не пить крепкие напитки», – приводит его слова РИА «Новости».

Специалист уточнил, что наиболее вредным для организма является сладкий алкоголь, так как он увеличивает нагрузку на печень. «Алкоголь и сахар находятся в конкурентных отношениях друг с другом, поэтому алкоголь будет перерабатываться еще хуже», – пояснил эксперт.

Брюн также предупредил, что выпивать ночью очень вредно для здоровья. Печень хуже перерабатывает алкоголь в ночное время, в результате чего возрастает риск алкогольного токсикоза, уточнил он.