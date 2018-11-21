Поток туристов в Керчь благодаря Крымскому мосту вырос втрое

Поток туристов в Керчь после открытия Крымского моста вырос в три раза по сравнению с 2017 годом, сообщил глава городской администрации Сергей Бороздин.

Поток туристов в самый древний город России Керчь после открытия сообщения по Крымскому мосту в мае 2018 года увеличился почти в три раза по сравнению с прошлым годом, сообщил глава городской администрации Сергей Бороздин.

«В 2017 году к нам приехали 380 тыс. туристов. По итогам этого года мы ожидаем около одного миллиона», – цитирует Бороздина ТАСС.

Город пока справляется с потоком туристов, а к следующему году количество объектов для размещения вырастет благодаря новому строительству, отметил он.

В 2018 году открылась мини-гостиница и два гостевых дома, в Керчи работает и несколько десятков частных пансионатов. В следующем году планируется начать строительство еще двух гостиниц.

Ранее в декабре глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что Крым в перспективе может побить рекорд 1988 года по количеству туристов.