Эксперты прокомментировали отказ США от учений с ледоколом в Арктике

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17 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 13:39  |  vz.ru
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Почему повышение ставки ЦБ неожиданно сыграло против рубля

Повышение ставки ЦБ обычно ведет к укреплению местной валютыФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
Ключевая ставка ЦБ была поднята второй раз в этом году. Это шаг на опережение инфляции, объясняет регулятор. Однако это еще и защита рубля от спекулянтов и будущих санкций. Российская валюта сначала обрадовалась и подросла, однако очень быстро все прекратилось. Почему регулятор не смог помочь рублю и к чему готовиться россиянам? Подробности...
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Как Кожемяко победил в «протестном» Приморье

Олегу Кожемяко удалось за пару месяцев переломить негативные тренды в ПриморьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Самая бурная избирательная кампания этой осени завершилась – Приморье избрало себе нового руководителя. С солидным перевесом на выборах победил Олег Кожемяко, самовыдвиженец, главным соперником которого оказался Андрей Андрейченко из ЛДПР. Назначенный президентом не далее как в сентябре, врио губернатора Кожемяко сумел всего за пару месяцев завоевать доверие очень непростого края. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Когда говорят об экологии, на самом деле спорят о деньгах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечеству есть чем заняться сообща. Но глобализация поставила перед ним ложные цели, что объективно мешает людям и правительствам разных стран объединяться для решения действительно важных задач. Подробности...

Как московские таксисты охраняют СССР и дружбу народов

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Если разобраться, мы все хоть и «понаехали», а всё равно получается как из одного большого семейства. Вроде бы когда-то все переругались и не разговариваем. Но ведь на одном языке общаемся, даже если говорим на разных. Значит, все свои. Подробности...

Инфантильный уют тоталитаризма

Катерина Кладо, киновед
Кашин-то вывернется. Ни жалости, ни поддержки не требует. Огорчительно лишь наблюдать за тем, как все меньше места какой бы то ни было, хоть даже минимальной, цветущей, да хоть и увядающей, сложности в нашей реальности. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
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    Почему Арктика имеет критическое значение для России

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          Эксперты прокомментировали отказ США от учений с ледоколом в Арктике

             17 декабря 2018, 13:13
          Фото: U.S. Coast Guard/Petty Officer 3rd Class
          Rachel French/Reuters
          Текст: Алексей Нечаев

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          «Мы уже один раз их спасали, потому их опасения абсолютно реальны и не напрасны», – заявил газете ВЗГЛЯД гендиректор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша, комментируя информацию американской прессы о решении США отказаться от учений с участием тяжелого ледокола «Полярная звезда» в Арктике из-за боязни опозориться перед Россией. Впрочем, как отмечают военные эксперты, не следует преувеличивать бессилие США в Арктике.

          «Американцы до сих пор не решили эту проблему, потому что это довольно дорогое удовольствие. И такие расходы оправдать лишь одними геополитическими интересами – сложно. Тут должны быть еще и экономические интересы», – пояснил Вячеслав Рукша.

          Как ранее сообщило издание Business Insider, Береговая охрана США приняла решение не проводить учения в Арктике. Это притом, что Соединенные Штаты нацелились на увеличение своего присутствия в заполярных регионах, о чем недавно открыто заявил министр военно-морских сил США Ричард Спенсер.

          Отказ от учений вызван опасениями, что тяжелый ледокол «Полярная звезда» (единственное американское судно такого класса, находящееся в строю) сломается, и придется просить Россию с просьбой о его спасении.  Это признал командующий Береговой охраной адмирал Пол Цукунфт. Ранее адмирал выступил против, когда Совет национальной безопасности США попросил его отправить ледокол через Северный морской путь для учений по свободе навигации.

          Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в начале декабря в американской прессе появились сообщения о том, что Вашингтон проигрывает гонку за Арктику. Как отмечало NBC, ледокол Polar Star уже 12 лет как выработал срок службы, а в 2016 году он вышел из строя посреди навигации.

          Но, по мнению эксперта, США все же предпримут попытку догнать Россию в вопросе строительства ледоколов. 

          «Американцы будут решать эту проблему, но лишь для того, чтобы избежать позора. Они ведь считают, что у них должно быть все, и все самое лучшее. Но вот ледоколов лучших у них нет», – резюмировал Рукша.

          «США не нравится то, что происходит на Северном морском пути, и им совсем не нравится то, что мы там строим газовый хаб», – заявил газете ВЗГЛЯД капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя интерес США к строительству ледокольного флота.

          «Все это напрямую связано с конкуренцией с американским сжиженным газом. И вот они спохватились. Сейчас они пытаются объявить Северный морской путь якобы международными водами, хотя объективно это наши воды, и всякий проход по этому пути должен быть согласован с Россией, – заметил Дандыкин. – И вот они оказались в такой ситуации с одним ледоколом. Конечно они не захотят принимать помощь от России, и не хотят просить у России разрешения на проход. Это заденет их чувство гордости».

          По оценке военного эксперта, Соединенным Штатам «будет тяжело создать более-менее нормальный ледокольный флот, потому что это требует технологий, усилий и колоссальный финансовых средств. При той распыленности ресурсов, которая сейчас наблюдается у США, все это потребует многих лет. Но они все равно будут пытаться оспаривать лидерство России в Арктике. Впрочем, у Китая больше шансов построить что-то серьезное в Арктике, чем у США».

          Таким образом, американские учения в Арктике нам особо не угрожают», – заключил Дандыкин. 

          «Надо сразу отметить – США, также как и все другие страны, выходящие к Арктике – Канада, Норвегия, постоянно проводят учения в этом регионе. Не должно складываться впечатление, что они не проводили, а сейчас вдруг решили устроить маневры», – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

          Но учитывая фактическое отсутствие ледокольного транспорта, американцы проводят учения с участием атомных подлодок, для которых прохождение подо льдами Арктики не составляет проблем, отметил собеседник. «Не исключено, что подводные лодки находятся там и в настоящий момент. Американцы постоянно отрабатывают в Арктике задачи морской авиации – и стратегической патрульной, и противолодочной, – указал Ненашев. – Но базовое присутствие в Арктике, действительно связано с ледокольным обеспечением, которого у американцев в обозримом будущем не предвидится. Вот почему они поднимают истерику, выбивают бюджет и т.д.».

          Добавим, что в понедельник стали известны подробности проекта строительства двух новых российских атомных ледоколов. Сообщается, что весь проект оценивается в 136 млрд рублей.


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