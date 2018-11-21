Эксперты прокомментировали отказ США от учений с ледоколом в Арктике

«Мы уже один раз их спасали, потому их опасения абсолютно реальны и не напрасны», – заявил газете ВЗГЛЯД гендиректор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша, комментируя информацию американской прессы о решении США отказаться от учений с участием тяжелого ледокола «Полярная звезда» в Арктике из-за боязни опозориться перед Россией. Впрочем, как отмечают военные эксперты, не следует преувеличивать бессилие США в Арктике.

«Американцы до сих пор не решили эту проблему, потому что это довольно дорогое удовольствие. И такие расходы оправдать лишь одними геополитическими интересами – сложно. Тут должны быть еще и экономические интересы», – пояснил Вячеслав Рукша.

Как ранее сообщило издание Business Insider, Береговая охрана США приняла решение не проводить учения в Арктике. Это притом, что Соединенные Штаты нацелились на увеличение своего присутствия в заполярных регионах, о чем недавно открыто заявил министр военно-морских сил США Ричард Спенсер.

Отказ от учений вызван опасениями, что тяжелый ледокол «Полярная звезда» (единственное американское судно такого класса, находящееся в строю) сломается, и придется просить Россию с просьбой о его спасении. Это признал командующий Береговой охраной адмирал Пол Цукунфт. Ранее адмирал выступил против, когда Совет национальной безопасности США попросил его отправить ледокол через Северный морской путь для учений по свободе навигации.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в начале декабря в американской прессе появились сообщения о том, что Вашингтон проигрывает гонку за Арктику. Как отмечало NBC, ледокол Polar Star уже 12 лет как выработал срок службы, а в 2016 году он вышел из строя посреди навигации.

Но, по мнению эксперта, США все же предпримут попытку догнать Россию в вопросе строительства ледоколов.

«Американцы будут решать эту проблему, но лишь для того, чтобы избежать позора. Они ведь считают, что у них должно быть все, и все самое лучшее. Но вот ледоколов лучших у них нет», – резюмировал Рукша.

«США не нравится то, что происходит на Северном морском пути, и им совсем не нравится то, что мы там строим газовый хаб», – заявил газете ВЗГЛЯД капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя интерес США к строительству ледокольного флота.

«Все это напрямую связано с конкуренцией с американским сжиженным газом. И вот они спохватились. Сейчас они пытаются объявить Северный морской путь якобы международными водами, хотя объективно это наши воды, и всякий проход по этому пути должен быть согласован с Россией, – заметил Дандыкин. – И вот они оказались в такой ситуации с одним ледоколом. Конечно они не захотят принимать помощь от России, и не хотят просить у России разрешения на проход. Это заденет их чувство гордости».

По оценке военного эксперта, Соединенным Штатам «будет тяжело создать более-менее нормальный ледокольный флот, потому что это требует технологий, усилий и колоссальный финансовых средств. При той распыленности ресурсов, которая сейчас наблюдается у США, все это потребует многих лет. Но они все равно будут пытаться оспаривать лидерство России в Арктике. Впрочем, у Китая больше шансов построить что-то серьезное в Арктике, чем у США».

Таким образом, американские учения в Арктике нам особо не угрожают», – заключил Дандыкин.

«Надо сразу отметить – США, также как и все другие страны, выходящие к Арктике – Канада, Норвегия, постоянно проводят учения в этом регионе. Не должно складываться впечатление, что они не проводили, а сейчас вдруг решили устроить маневры», – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

Но учитывая фактическое отсутствие ледокольного транспорта, американцы проводят учения с участием атомных подлодок, для которых прохождение подо льдами Арктики не составляет проблем, отметил собеседник. «Не исключено, что подводные лодки находятся там и в настоящий момент. Американцы постоянно отрабатывают в Арктике задачи морской авиации – и стратегической патрульной, и противолодочной, – указал Ненашев. – Но базовое присутствие в Арктике, действительно связано с ледокольным обеспечением, которого у американцев в обозримом будущем не предвидится. Вот почему они поднимают истерику, выбивают бюджет и т.д.».

Добавим, что в понедельник стали известны подробности проекта строительства двух новых российских атомных ледоколов. Сообщается, что весь проект оценивается в 136 млрд рублей.