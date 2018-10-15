Россия построит плавдок и спецсудно для атомных ледоколов

Строительство нового плавдока и спецсудна для обслуживания новых атомных ледоколов обойдется России в 36 млрд рублей; вместе с двумя новыми ледоколами мощностью в 60 МВт весь проект оценивается в 136 млрд рублей, сообщают СМИ.

Проект строительства двух новых ледоколов Росатом оценил в 136 млрд рублей, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли. Из них 45 млрд должно выделить государство, остальные средства вложит госкорпорация.

Себестоимость строительства ледоколов составит 92 млрд рублей, но с учетом банковской гарантии, страхования и НДС предельная стоимость будет чуть более 100 млрд рублей.

Один из источников издания отметил, что Росатом рассматривает возможность заказа дока за границей, на верфях Китая, Хорватии или Турции. Он добавил, что при заказе плавдока за границей или покупке на вторичном рынке остается риск поломки при транспортировке.

Ранее сообщалось, что предельная стоимость ледокола «Лидер» без НДС и дополнительных расходов составит 98,6 млрд рублей.