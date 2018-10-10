Названа предельная стоимость первого атомного ледокола «Лидер»

Предельная стоимость ледокола «Лидер» без НДС и дополнительных расходов составит 98,6 млрд рублей, говорится в докладе главы Росатома Алексея Лихачева.

Вместе с «Лидером» планируется построить два других ледокола на верфи «Звезда», расположенной на Дальнем Востоке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад Лихачева в правительство.

Документы по контракту на первый ледокол должны быть подписаны не позднее конца 2019 года. Закладку планируется провести не позднее февраля 2020 года, в качестве срока сдачи обозначен 2027 год.

Строительство проведут целиком на деньги из бюджета. Возведение других ледоколов планируется начать в 2023 году.

Техпроект судна обещали подготовить до конца 2017 года. В сентябре 2018 года сообщалось, что Россия выделит 33,3 млрд рублей на строительство двух ледоколов «Лидер».