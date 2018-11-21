Стало известно о тайном совещании у Лукашенко о защите независимости от России

Несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко провел закрытое совещание с участием высокопоставленных чиновников, на котором обсуждалась защита независимости страны от России, утверждают местные СМИ со ссылкой на источники.

Об этом якобы рассказали два не связанных между собой источника, сообщает «Наша Нива».

Утверждается, что обсуждался вопрос, что делать в условиях «давления с российской стороны».

«Было большое совещание у президента. (На нем говорилось) до конца стоять за независимость. Все поддержали это», – заявил один источник.

Другой источник заявил, что был поставлен «вопрос России», чиновникам якобы поручено «пристальнее следить за информационным полем».

В пятницу Лукашенко заявил, что суверенитет для его страны – это святое и республика никогда не войдет в состав России. Он также назвал чепухой заявления, что Россия «кормит» Белоруссию. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о его последних высказываниях.

Также сообщалось, что Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным 25 декабря.