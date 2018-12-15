Во Франции мобилизовали десятки тысяч полицейских

Почти 70 тыс. полицейских мобилизовали во Франции для охраны порядка из-за возможных новых протестов «желтых жилетов» 15 декабря, сообщают СМИ.

69 тыс. полицейских мобилизованы по всей стране, передает ТАСС со ссылкой на данные МВД страны, приведенные телеканалом BFMTV.

Сотрудники правоохранительных органов уже заняли позиции возле Триумфальной арки в Париже, в столице Франции мобилизованы 8 тыс. человек.

8 декабря во Франции мобилизовали 89 тыс. полицейских. Отмечается, что магазины, которые неделю назад были закрыты из-за протестов, в эту субботу будут работать.

Ранее начальник полиции Парижа Мишель Дельпеш заявлял, что правоохранительные органы готовятся к тому, что ситуация с демонстрациями «желтых жилетов» может принять «самые худшие обороты»

Акции «желтых жилетов» против повышения цен на бензин начались во Франции 17 ноября. Через некоторое время митингующие стали выражать недовольство социальной ситуацией в стране. Газета ВЗГЛЯД писала об экономических последствиях протестов «желтых жилетов» и рассказывала, как восстание во Франции погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис.