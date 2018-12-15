Французские полицейские готовятся к «худшим сценариям» протестов в Париже

Начальник полиции Парижа Мишель Дельпеш заявил, что правоохранительные органы готовятся к тому, что ситуация с демонстрациями «желтых жилетов» может принять «самые худшие обороты», сообщают СМИ.

«Мы должны быть готовы к наихудшим сценариям», – сказал Дельпеш, передает RT со ссылкой на издание RTL.

Отмечается, что в Париже 15 декабря будут дежурить порядка 8 тыс. полицейских и 14 бронетранспортеров, в столице Франции закроют около 40 станций метро.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что власти планируют усилить охрану акций протеста, поскольку в стране сохраняется террористическая угроза.

Акции «желтых жилетов» против повышения цен на бензин начались во Франции 17 ноября. Затем митингующие стали выражать недовольство социальной ситуацией в стране. Газета ВЗГЛЯД писала об экономических последствиях протестов «желтых жилетов» и рассказывала, как восстание во Франции погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис.