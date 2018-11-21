Арестован вице-премьер Чувашии

Ленинский районный суд Чебоксар избрал меру пресечения в отношении вице-премьера Чувашии Владимира Аврелькина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями в виде заключения под стражу сроком на два месяца, в пресс-службе суда.

«Аврелькину предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Ленинский районный суд Чебоксар избрал в отношении зампредседателя кабинета министров Чувашии меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 12 февраля», – сообщили РИА «Новости» в суде.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились факты злоупотребления должностными полномочиями при выделении субсидий из республиканского бюджета, отметили в прокуратуре Чувашии.