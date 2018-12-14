Кожемяко объяснил важность столичного статуса для Владивостока

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко объяснил важность переноса центра Дальневосточного федерального округа во Владивосток и сообщил, что власти Приморского края уже проводят в городе учет пустующих зданий для размещения новых ведомств.

«Будет образована рабочая группа из полпредства, администрации края, Росимущества, которая будет проводить анализ и распределять здания по учреждениям», – цитирует «Интерфакс» Кожемяко.

Он отметил, что пустующие здания остались после переезда университета на остров Русский.

Кожемяко предположил, что сотрудники административных органов и судов, федеральных, территориальных органов власти, с удовольствием переедут из Хабаровска, так как Владивосток «более удобен с прекрасными климатическими условиями».

В числе плюсов переноса он назвал увеличение поступлений налогов, дополнительные федеральные инвестиции, улучшение инфраструктуры города.

«Столичные функции важны, прежде всего, для нового поколения, где они могут видеть перспективу работы в учреждениях межрегионального уровня, не только на краевых площадках», – сказал он.

В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа во Владивосток.

В октябре врио главы Приморья Олег Кожемяко предлагал перенести столицу ДФО из Хабаровска во Владивосток.