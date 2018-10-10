Столица Дальневосточного федерального округа официально перенесена

Центр Дальневосточного федерального округа перенесен во Владивосток, указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

«Президент подписал указ «О внесении изменения в перечень федеральных округов, утвержденный указом президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года № 849», – сообщается на сайте Кремля.

В связи с переносом центра ДФО во Владивосток главе администрации президента поручено провести «необходимые организационно-штатные мероприятия».

Указ вступил в силу.

В октябре врио главы Приморья Олег Кожемяко предложил перенести столицу ДФО из Хабаровска во Владивосток.

В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что для переноса столицы ДФО будет оформлено поручение президента России Владимира Путина.