Песков объяснил оформление переноса столицы ДФО во Владивосток

Для переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток будет оформлено поручение президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас, если есть согласие, уже в виде поручения будет реализовываться», – ответил Песков на вопрос о том, будет ли согласие Путина на перенос столицы формализовано в виде поручения, передает РИА «Новости».

«Там уже сроки достаточно (ясные)», – добавил он.

Ранее Песков подтвердил, что Путин поддержал инициативу врио главы Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.

Кожемяко предложил перенести столицу ДФО из Хабаровска во Владивосток в октябре.