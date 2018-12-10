Кремль подтвердил позицию Путина по переносу столицы ДФО во Владивосток

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее источники сообщили, что президент России поддержал инициативу врио главы Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы ДВФО во Владивосток.

О том, что в администрации президента России поддерживают его предложение, Кожемяко сообщал еще в октябре.