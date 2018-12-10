Просьба Кожемяко сделать Владивосток столицей ДФО получила одобрение

Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио главы Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, следует из резолюции президента на письме Кожемяко, которую получили СМИ.

Подлинность документа подтвердили источник в Кремле и источник, близкий к администрации президента, сообщает РБК.

По данным «Коммерсанта», в письме Кожемяко говорит, что «Владивосток являлся центром Дальнего Востока» на протяжении всей своей истории, и именно Приморский край является лидером экономического развития региона – на него приходится 20% ВРП и 30% населения округа.

Перемещение столицы ДФО, по его словам, «придаст системность начавшимся в крае экономическим, социальным преобразованиям» и поспособствует в реализации крупнейших инвестиционных и инфраструктурных поектов.

Президент подписал письмо 7 декабря, сообщает портал.

Напомним, в последние месяцы также обсуждается перенос столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. С инициативой на этот счет выступил Олег Кожемяко, который также заявлял, что в администрации президента России поддержали его предложение.

Ранее президент России Владимир Путин также передал Дальневосточному федеральному округу два региона – Бурятию и Забайкалье.