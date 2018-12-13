Посол Израиля «шокирован» объявлением года Бандеры во Львовской области

Посол Израиля на Украине Джоэль Лион заявил, что шокирован решением Львовского облсовета провозгласить 2019 годом Степана Бандеры.

«Я был шокирован, услышав решение Львовского областного совета провозгласить 2019 годом Степана Бандеры. Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно участвовал в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией», – говорится в заявлении Лиона на странице посольства Израиля в Facebook.

Он подчеркнул, что Украине нельзя забывать о преступлениях против украинских евреев, и в стране никоим образом не должны «отмечать их через чествования их исполнителей».

11 декабря депутаты Львовского областного совета приняли решение назвать 2019 год именем Степана Бандеры и запрещенной в России «Организации украинских националистов».

«Организация украинских националистов» (ОУН*) – организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».