ФАС завела дело из-за роста цен на цифровые ТВ-приставки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело из-за роста цен на цифровые ТВ-приставки в сетевых магазинах в Твери.

«Ведомство усматривает признаки установления монопольно высокой цены в действиях ООО «ДНС Ритейл», ООО «МВМ», ООО «Эльдорадо», НАО «Юлмарт», – сообщили в ФАС.

По данным ведомства, с июня по декабрь 2018 года в тверских сетевых магазинах цены на отдельные модели ТВ-приставок выросли от 30% до 100% в низком ценовом сегменте. Приставки стоимостью более 1 тыс. рублей подорожали на 5-83,9%.

При этом некоторые ТВ-приставки подешевели.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвердило план, согласно которому будет производиться отключение аналогового телевещания по стране.

Напомним, Тверская область стала первой в России, которая целиком перешла на цифровое телевещание.