Издатели учебника объяснили, почему убрали фразу о захвате Приамурья у Китая

Отвечая на вопрос, почему из учебника по всемирной истории исчезла фраза о том, что «Россия захватила у Китая в середине XIX века Амурскую область», издательство «Просвещение», отметило, что произошло изменение представлений об этом периоде истории.

«В истории всегда существуют разные взгляды и оценки одного и того же события. Они иногда меняются, в зависимости от изменения наших представлений об определенном периоде истории. Говоря о захвате Россией Амурской области у Китая, сам автор учебника Медяков отмечает, что слово «захватила» в данном случае было употреблено в значении «получила», поскольку никаких действий вооруженного характера не применялось», – передает РИА «Новости» слова представителя издательства.

Он отметил, что в это предложение не вкладывался смысл «насильственного захвата территории».

Также в издательстве добавили, что при подготовке к проведению экспертизы «Просвещение» проверило корректность всех формулировок в учебниках – не только по истории, но и другим предметам. Вносились изменения и дополнения, уточняющие позиции авторов, данные приводились в соответствие с современными.

Ранее стало известно, что издательство «Просвещение» скорректировало учебник по истории для учащихся восьмого класса, содержание которого вызвало споры в Амурской области – в обновленной книге фраза о захвате Россией у Китая территории Приамурья отсутствует.