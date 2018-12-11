Издательство исправило учебник, рассказывавший о захвате Россией Амурской области у Китая

Издательство «Просвещение» скорректировало учебник по истории для учащихся восьмого класса, содержание которого вызвало споры в Амурской области.

«При доработке в учебник Медякова А.С., Бовыкина Д.Ю. «История. Новое время. Конец XVIII – XIX вв.» для восьмого класса уже была внесена правка относительно фразы, вызвавшей резонанс. В новый федеральный перечень был подан обновленный учебник», – сообщили в издательстве.

Ранее житель Благовещенска возмутился формулировками учебника по истории, по которому учится его ребенок. В частности, там говорится, что в XIX веке Россия захватила Амурскую область.

«Хаосом в Китае поспешили воспользоваться европейцы. Англия и Франция развязали Вторую «опиумную войну» 1857-1860 годах и получили доступ к внутренней торговле Китая. Россия захватила Амурскую область, Франция – часть вассального Китаю Вьетнама, Япония – некоторые острова. Однако именно с помощью англо-французских войск удалось подавить восстание тайпинов», – говорится в тексте учебника.

Как сообщает ТАСС, в обновленном учебнике фраза о захвате Россией у Китая территории Амурской области отсутствует.

Как отметил ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Игорь Лукоянов, вызвавшая резонанс трактовка исторических событий в учебнике представляется неуместной. «В 1858-1860 годах была серия договоров: Айгунский (заключенный в 1858 году, установивший границу по реке Амур), Тяньцзиньский договор, Пекинский договор. Последний заключался в следующих обстоятельствах: во время Второй Опиумной войны (1856-1860) русский дипломат Николай Игнатьев выступил посредником между Китаем и Западными державами – Англией и Францией, – ему удалось достичь соглашения о том, что европейцы не будут штурмовать Пекин», – рассказал Лукоянов.