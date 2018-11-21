Организаторы спектакля заступились за назвавшего зрителей «быдлом» Гайдуляна

На спектакле в Петропавловске-Камчатском группа зрителей, которых актер Андрей Гайдулян раскритиковал за «свинское поведение», действительно мешала артистам, сообщил представитель компании-организатора спектакля.

«Несколько групп людей – в общей сложности человек 10 – разговаривали, смеялись, ходили туда-сюда по залу. Я считаю, что они мешали и актерам, и другим зрителям. Это невоспитанность, такое поведение недопустимо. Видимо, актер просто не сдержался», – сказал он РИА «Новости».

Он уточнил, что зрители не были пьяны.

В филармонии произошедшее комментировать не стали, отметив, что просто предоставили площадку.

Во вторник Андрей Гайдулян называл пришедших на спектакль «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви» в Петропавловске-Камчатском зрителей быдлом, заметив, что такого отвратительного отношения аудитории не видел за все время игры этого представления.