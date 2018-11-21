Организаторы спектакля заступились за назвавшего зрителей «быдлом» Гайдуляна

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12 декабря, среда  |  Последнее обновление — 08:58  |  vz.ru
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Юго-Восточной Азии нужна дешевая российская электроэнергия

«Азиатское суперкольцо» – это золотое дно для электроэнергетикиФото: China Daily CDIC/Reuters
Южная Корея разработала технико-экономическое обоснование проекта создания энергетического кольца между Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией. Пока Прибалтика пытается выйти из энергокольца с Россией и Белоруссией, обрекая себя на более дорогую электроэнергию, Юго-Восточная Азия, наоборот, надеется решить свои проблемы с помощью России. Каковы шансы появления «азиатского суперкольца»? Подробности...
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Для чего Россия отправила Ту-160 в Венесуэлу

Эксперты видят в полете Ту-160 отработку боевых задач на удаленной территорииФото: Минобороны России/YouTube
Стратегические ракетоносцы Ту-160, преодолев более 10 тысяч километров, приземлились в Венесуэле. Здесь они показательно поучаствуют в отработке «отражения агрессии». За «провокационным» перелетом пристально наблюдали США и их союзники по НАТО. Зачем «Белые лебеди» привели за собой еще и два других самолета - транспортный и пассажирский? Подробности...
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Коллапс в московском метро требует срочных решений

Столичное метро явно не справляется с потоком пассажировФото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»
Очередная серия сбоев, случившаяся в столичном метро во вторник, явно не выглядит обычной случайностью. Есть масса признаков того, что подземка работает на пределе своих возможностей – и все усилия городских властей по ее поддержке приносят очень скромные результаты. Какой подход сегодня необходим столичному транспорту в целом и метро в частности? Подробности...
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«Гнивший под забором» поезд опозорил Украину

Новый поезд до аэропорта Борисполь столь часто ломается, что пассажиры вынуждены толкать его самиФото: кадр из видео
Очередная украинская перемога обернулась позором. Торжественно запущенный несколько дней назад аэроэкспресс из Киева в аэропорт Борисполь, похоже, разваливается прямо под пассажирами. Каким образом важнейший инфраструктурный проект оказался очередной иллюстрацией воровства и некомпетентности украинских властей? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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«Солженицын» как пароль для русских

Дмитрий Ольшанский, публицист
Мне особенно приятно думать, что Солженицын – прожив всю свою длинную и невероятно увлекательную, как его книги, жизнь – так и остался именем вызывающим и раздражающим. Его по-прежнему жарко ненавидят ничтожества. Подробности...
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Почему украинские священники готовы к допросам в СБУ

Сергей Худиев, публицист, богослов
Картина «гэбня вызывает инакомыслящих на беседы» считалась частью советского прошлого – в противостоянии сторонникам «западного пути». Теперь поведение коммунистов воспроизводят «свои» в ходе осуществления западного проекта. Подробности...
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Макрон выполнил обещания и разочаровал избирателей

Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Требования «желтых жилетов», несмотря на некоторую эклектичность, вполне себе характерный набор левопопулистских предложений, в то время как Макрон, несмотря на членство в социалистическом правительстве, больше тяготеет к правым подходам. Подробности...
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      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
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          Организаторы спектакля заступились за назвавшего зрителей «быдлом» Гайдуляна

             12 декабря 2018, 08:27
          Фото: instagram.com/gaydulyan
          Текст: Анна Инсарова

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          На спектакле в Петропавловске-Камчатском группа зрителей, которых актер Андрей Гайдулян раскритиковал за «свинское поведение», действительно мешала артистам, сообщил представитель компании-организатора спектакля.

          «Несколько групп людей – в общей сложности человек 10 – разговаривали, смеялись, ходили туда-сюда по залу. Я считаю, что они мешали и актерам, и другим зрителям. Это невоспитанность, такое поведение недопустимо. Видимо, актер просто не сдержался», – сказал он РИА «Новости».

          Он уточнил, что зрители не были пьяны.

          В филармонии произошедшее комментировать не стали, отметив, что просто предоставили площадку.

          Во вторник Андрей Гайдулян называл пришедших на спектакль «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви» в Петропавловске-Камчатском зрителей быдлом, заметив, что такого отвратительного отношения аудитории не видел за все время игры этого представления.


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