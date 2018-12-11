Появилось видео падения ракеты во время учений на полигоне в Астраханской области

В сети опубликовано видео с учений на военном полигоне Капустин Яр в Астраханской области, где накануне возникла нештатная ситуация с одной из ракет.

Как сообщает «Интерфакс», с одной из ракет «возникли неполадки и она могла упасть на территории полигона, не достигнув цели». Уточняется, что в результате неудачного пуска нет никто не пострадал.

Пока нет информации, к какому типу относилась неудачно запущенная ракета. Вероятнее всего, речь идет о зенитной ракетной системе С-350 «Витязь», который в настоящее время проходит испытания.

Ранее сообщалось, что на полигоне Капустин Яр в Астраханской области во время ракетных пусков произошла нештатная ситуация. По словам представителя оборонно-промышленного комплекса, одна из ракет в результате нештатной ситуации самоуничтожилась в воздухе.