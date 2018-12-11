Путин призвал проверить информацию о возможных пытках по делу «Нового величия»

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно проверить информацию о возможных пытках в связи с делом «Нового величия».

Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что задержанные по делу «Сети» жаловались в СПЧ на пытку электрошокерами. «Согласен с вами полностью. Нужно проверить», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он также отметил, что нужно разобраться с возможными нарушениями прав несовершеннолетних в делах «Нового величия» и «Сеть». Об этой проблеме докладывал член СПЧ Николай Сванидзе.

«Меня, честно говоря, забеспокоило то, что вы сказали по поводу того, что какие-то правонарушения несовершеннолетних в рамках тех организаций или что это, движения… Безусловно, с этим нужно поразбираться», – сказал Путин.

В октябре в СПЧ призвали создать механизмы по борьбе с подростковым радикализмом – в том числе речь шла о группах «Новое величие» и «Сеть».