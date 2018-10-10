В СПЧ призвали создать механизмы по борьбе с подростковым радикализмом

«Радикальных группировок по-прежнему немало, хотя в свое время удалось снизить опасность, исходившую от скинхедов и неонацистских групп, но они уходят в подполье, маскируются и, как мы видим, дают о себе знать», – сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ, правозащитник Александр Брод. Так он прокомментировал трагедию в Керчи, где учащийся колледжа Влад Росляков расстрелял десятки своих товарищей.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ), правозащитник Александр Брод выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших при нападении подростка на колледж в Керчи.

В соцсетях начала распростятся информация о том, что за человек был Росляков. По всей видимости, подросток был увлечен левыми идеями. С 15 лет он постил в соцсетях картинки с анархическими лозунгами. Как известно, в России существовали подростковые группы, которые увлекаются радикальными идеями, вроде сторонников Вячеслава Мальцева или группы «Новое величие».

«Уже сейчас многие обратили внимание на те идеи, которые исповедовал напавший. Это позволяет говорить о том, что не сработала система безопасности и служба охраны данного учреждения. Наши спецслужбы оказались тоже не на высоте, поскольку если человек исповедовал свои взгляды в интернете, то у нас должно быть повышенное внимание к распространению подобных идей в Сети», – отметил Брод.

Он назвал системной проблемой кризис мировоззрения российских подростков, которые увлекаются радикальными идеями и «поддаются вербовщикам в радикальные организации, уезжают за рубеж в их составе».

«Это увлечение левыми идеями и протестными настроениями. Можно вспомнить дело «приморских партизан» и недавнее нападение на правоохранителей в Чеченской республике», – напомнил Брод.

Член СПЧ подчеркнул, что еще раз встает вопрос о противостоянии радикальным, в том числе левым идеям в интернете, в сфере воспитания и просвещения, которые прививали бы молодежи общечеловеческие и гуманистические ценности. Он убежден, что чиновникам нужно не отчитываться за программы, связанные с патриотическим воспитанием, а показывать свою эффективность».

«Пока такой эффективной работы с хорошим КПД мы не видим. Это еще один повод задуматься и органам власти, и институтам гражданского общества, почему мы продолжаем терять нашу молодежь и почему за 25 лет не выработана система координации молодежи в позитивном ключе», – подытожил Александр Брод.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду студент одного из керченских колледжей Владислав Росляков (2000 года рождения) напал на однокашников, расстреливая их из ружья, а затем он взорвал бомбу. По предварительным данным, погибли 18 человек, около 50 ранены. Затем студент покончил жизнь самоубийством. Следователи возбудили уголовное дело, которое было переквалифицировано с «теракта» на «убийство».