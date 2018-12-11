Путин не согласился с предложением облегчить наказания для иностранных граждан

Президент России Владимир Путин отверг предложение главы СПЧ Михаила Федотова о либерализации наказания для иностранных граждан, так как это было бы несправедливо по отношению к россиянам.

«По поводу либерализации наказаний иностранным гражданам, вместо уголовного наказания или вместо лишения свободы и штрафов отправлять их на родину – не согласен», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он отметил, что таким образом граждане России и иностранцы ставятся в неравное положение.

«За одно и то же деяние может оказаться российский гражданин за решеткой, а иностранец просто отправится на родину. Ох, какое наказание для него», – сказал Путин.

Он также напомнил, что у России нет визового режима с большинством стран СНГ, то есть осужденный может в таком случае просто «прилететь в другой город Российской Федерации».

«Вышел и пошел себе гулять. И все, наказание закончилось», – добавил президент.

Перед этим глава Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что для иностранцев нужно ввести новый вид возможного наказания – выдворение из России за незначительные правонарушения с запретом на въезд в течение нескольких лет. Таким образом, отметил он, можно значительно сократить число заключенных в местах принудительного содержания.

«Чтобы отбывшему срок заключения иностранцу не приходилось долгие месяцы продолжать жить за решеткой в центре содержания иностранных граждан в ожидании депортации, сейчас таких людей тысячи», – сказал Федотов.