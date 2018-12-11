На Украине объявлены в розыск руководители российской «РЕСО-Гарантия»

МВД Украины объявило в розыск Сергея и Николая Саркисовых, которые являются крупными российскими бизнесменами и руководителями страховой компании «РЕСО-Гарантия».

Их подозревают в «мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц», передает ТАСС.

«Украинские новости» со ссылкой на МВД сообщает, что Саркисовы с 24 сентября текущего года скрываются от органов досудебного расследования Украины.

Братья Саркисовы входят в список богатейших семей России по версии Forbes. Их капитал оценивается в 1,5 млрд долларов.