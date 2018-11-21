Адмирал оценил планы Турции создать новую базу ВМС в Черном море

«Данная база нужна Турции явно не для защиты от военных кораблей США», – заявил газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя сообщение о планах Турции создать новую военно-морскую базу в Черном море.

«Это примерно то же самое, что система ПРО в Европе против иранских ракет. Зачем Турции строить базу и формировать там военно-морской кулак, если согласно Конвенции Монтрё американцы могут находиться там не более 21 суток», – недоумевает бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

Напомним, Турция начала создавать новую военно-морскую базу на восточном побережье Черного моря в районе населенного пункта Сюрмене в 40 км от города Трабзон. При этом отмечается, что Анкара пошла на такой шаг после сообщений о планах Вашингтона отправить в акваторию Черного моря свои военные корабли после инцидента в Керченском проливе.

«Восток – дело тонкое. Это не только гаремы, это еще и силы, которые они способны создать на море. И это заставляет задуматься», – отметил Комоедов. И задуматься, по его словам, стоит именно о целях Турции, которые вряд ли как-то связаны с американскими планами.

Потенциальная эскалация сил США в Черном море носит исключительно декларативный характер, подчеркнул Комоедов. «Даже если теоретически предположить, что через Мраморное и Средиземное море США попытаются, вопреки конвенции Монтрё, сосредоточить на черноморском направлении свои авианосцы и корабли-ракетоносцы. Им не будет никакого смысла заходить в закрытый театр военно-морских действий, которым является Черное море, которое простреливается вдоль и поперек силами нашего флота и Южного округа», – объяснил адмирал.

Комоедов также отметил, Черноморский и Турецкий флот на сегодняшний день находятся примерно в одинаковом положении. «Во времена моего командования Черноморским флотом, в начале 2000-х годов, Турецкий флот был раза в четыре сильнее нашего. Турция интенсивно продвигалась в экономическом плане, у них появились свои корабли, катера, подводные лодки, а у нашего флота, например, была всего одна подводная лодка – «Варшавянка», – рассказал собеседник.

Однако после того как Черноморский флот начал получать новую технику, по словам адмирала, соотношение сил с Турцией сравнялось. «На данный момент у нас существует полноценная группировка подводных лодок, появились новые корабли, в том числе ракетные, фрегаты», – пояснил Комоедов.

В то же время он заметил: «Турция тоже не стояла на месте, они тоже развивались. Если есть тенденция к расширению системы базирования, значит, есть что туда поставить».