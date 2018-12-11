Министр обороны Венесуэлы рассказал о цели визита ВКС России

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что совместные полеты с российскими ВКС направлены на подготовку страны для защиты перед любой возможной агрессией.

«Пусть никто в мире не боится присутствия этих самолетов жизнеобеспечения, бомбардировщиков, истребителей, стратегических бомбардировщиков, которые сели на венесуэльской территории. Мы – строители мира, не войны», – заявил во время встречи российских самолетов министр обороны Венесуэлы, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Telesur.

Глава ведомства добавил, что полеты с российскими самолетами подготовят Венесуэлу к защите перед лицом любой возможной агрессии против «мира и равновесия страны».

В течение этой недели в Венесуэлу из России должна прибыть делегация по части военно-технического сотрудничества, отмечает телеканал. Она займется обслуживанием и улучшением качества работы имеющихся на вооружении армии страны систем российского производства.

Совместные полеты ВВС Венесуэлы и ВКС России пройдут над Варгасом, прибрежным штатом у столицы страны.

Напомним, Минобороны России сообщали, что два стратегических бомбардировщика Ту-160, транспортник Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62 совершили перелет в международный аэропорт Венесуэлы.

В США назвали полет «провокационным». В российском военном ведомстве отметили, что на отдельных этапах маршрута в Венесуэлу Ту-160 сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии.