Кандидат от «Патриотов России» снял кандидатуру на выборах в Приморье

Кандидат на пост главы Приморского края от «Патриотов России» Игорь Степаненко принял решение снять свою кандидатуру, краевая избирательная комиссия Приморья рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании.

Зампредседателя «Патриотов России» Надежда Корнеева подтвердила, что Степаненко принял решение снять свою кандидатуру. «Он человек, который имеет опыт работы во власти и понимает, что власть – это не игрушка. Решил сняться, чтобы не было второго тура», – сказала Корнеева.

Она подчеркнула, что Приморье – «стратегический край», поэтому «ввергать его во второй тур не имеет смысла».

Председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких в свою очередь сообщила, что избирком на ближайшем заседании рассмотрит снятие с выборов губернатора кандидатуры Степаненко.

«Сегодня поступило заявление от Степаненко Игоря Геннадьевича с просьбой о снятии его кандидатуры. Согласно действующему законодательству, сегодня последний день для таких действий со стороны кандидатов на должность губернатора Приморского края. Вопрос об аннулировании регистрации Степаненко будет рассмотрен на ближайшем заседании избирательной комиссии Приморского края», – заявила Гладких, передает ТАСС.

В конце ноября сообщалось, что поддержать врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко на выборах главы региона, если бы они проводились в ближайшее воскресенье, готовы 46% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).