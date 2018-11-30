Почти половина приморцев готова поддержать Кожемяко на выборах

Поддержать врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко на выборах главы региона, если бы они проводились в ближайшее воскресенье, готовы 46% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Согласно данным опроса, уровень декларируемой поддержки Олега Кожемяко составил 46%. Среди тех, кто уверен в своем участии в выборах, этот показатель повышается до 52%», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Повторные выборы главы Приморья состоятся 16 декабря. Результаты прошедших в сентябре двух туров выборов губернатора Приморья краевой избирком признал недействительными из-за многочисленных нарушений. В итоговом списке кандидатов на пост главы региона пять человек: Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Игорь Степаненко («Патриоты России»), Алексей Тимченко («Партия Роста») и Роза Чемерис («За женщин России»).

Другие кандидаты, участвующие в предстоящих выборах, пользуются меньшей популярностью у опрошенных: каждый десятый (10%, 12% среди тех, кто точно пойдет голосовать) отдал бы свой голос за Андрейченко, 6% проголосовали бы за Чемерис, за Степаненко и Тимченко – 5% и 2% соответственно.

Согласно данным опроса, самым известным среди кандидатов является Кожемяко: о нем знают 83% респондентов, при этом более трети (37%) заявили о доверии к нему, обратного мнения придерживаются 17%. Об Андрейченко знают более четверти (28%) опрошенных, почти столько же – о Чемерис (26%), о Степаненко знают 15% респондентов, а о Тимченко – 12%.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 28 ноября 2018 года. В нем приняли участие 800 жителей Приморского края, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

В выборах главы Приморского края, назначенных на 16 декабря, примут участие пять человек, сообщила председатель краевой избирательной комиссии Татьяна Гладких, огласив окончательный список зарегистрированных кандидатов.

На прошлой неделе Кожемяко в интервью спецкору газеты ВЗГЛЯД заявил, что в Приморском крае за «новыми красивыми мостами» проступает худшая по оснащенности на Дальнем Востоке социалка, которая требует неотложного внимания. При этом Кожемяко заверил, что на социальные программы «деньги есть».