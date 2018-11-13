В выборах главы Приморья примут участие пять кандидатов

В выборах главы Приморского края, назначенных на 16 декабря, примут участие пять человек, сообщила председатель краевой избирательной комиссии Татьяна Гладких, огласив окончательный список зарегистрированных кандидатов.

«Это Андрейченко Андрей Владимирович, выдвинутый приморским региональным отделением политической партии ЛДПР, Кожемяко Олег Николаевич, выдвинутый в порядке самовыдвижения, Степаненко Игорь Геннадьевич, выдвинутый приморским региональным отделением политической партии «Патриоты России», Тимченко Алексей Павлович, выдвинутый приморским региональным отделением политической партии «Партия Роста» и Чемерис Роза Басировна, выдвинутая приморским региональным отделением партии «За женщин России», – приводит ее слова ТАСС.

Гладких добавила, что в отношении всех других кандидатов, комиссия обнаружила в представленных в избирком документах недостаточное количество либо подписей муниципальных депутатов, либо подписей граждан. По ее словам, практически все решения комиссии принимались единогласно.

В свою очередь представитель ЦИК Евгений Шевченко, работавший в Приморье в ходе предвыборной кампании новых выборов губернатора региона, заявил, что все решения краевого избиркома по поводу регистрации кандидатов законны.

«Мы внимательно посмотрели по поручению [главы ЦИК Эллы] Памфиловой все решения о регистрации и отказах в регистрации, принятых избиркомом… Проверка и анализ решений, приятных КИК (краевой избирательной комиссией – прим. ВЗГЛЯД) о регистрации или отказе в регистрации, показал, что все они базируются на неукоснительном соблюдении федерального и регионального законодательства… Для всех были соблюдены одинаковые, равные условия», – приводит его слова РИА «Новости».

«Мне хотелось бы выразить уверенность от имени ЦИК, что и последующие этапы, и само голосование пройдет в строгом соответствии с избирательным законодательством», – сказал он.

По словам Шевченко, самовыдвиженец-коммунист Андрей Ищенко представил пакет документов и потом уже признал ошибку, что неверно обозначил свой статус в общественной организации, принадлежность к которой он указал в заявлении о согласии баллотироваться.

«С точки зрения закона, эта информация в обязательном порядке корректно должна содержаться в подписном листе. Таким образом, комиссия могла признать все подписные листы и все подписи избирателей недействительными. В то же время, понимая, что это носит формальный юридический характер, избирательная комиссия края продолжила проверку. В протоколе указаны данные не о 100%, как могло бы быть, а о 33,38% подписей избирателей, признанных недействительными», – добавил он.

Шевченко добавил, что все кандидаты были уведомлены о возможности присутствовать на поверке подписей других кандидатов.

Врио начальника экспертно-криминалистического центра регионального управления МВД Юрий Бучилко сообщил, что в подписных листах кандидатов на пост главы Приморья, идущих на выборы в качестве самовыдвиженцев, содержится более 2,6 тыс. нарушений или недостоверных данных. Он уточнил, что речь идет о подписях, собранных в поддержку кандидатов в губернаторы края в ходе текущей выборной кампании.

«В соответствии с действующим законодательством России сотрудники экспертно-криминалистических подразделений управления МВД по Приморскому краю традиционно принимали участие в подготовке повторных выборов губернатора Приморского края. Задачей экспертов было проверка достоверности записей и подписей, содержащихся в подписных листах <...> Экспертами было проверено 17 064 подписей по пяти кандидатам (самовыдвиженцам, которым было необходимо собирать подписи граждан – прим. ВЗГЛЯД), выявлено 2 674 нарушения», – сказал он.

Результаты прошедших в сентябре двух туров выборов губернатора Приморья были признаны недействительными краевым избиркомом из-за многочисленных нарушений. Повторные выборы состоятся 16 декабря.

Президент России Владимир Путин назначил новым врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, который до этого возглавлял Сахалинскую область.

Ранее эксперты объясняли феноменальный результат Кожемяко по сбору подписей для участия в выборах главы региона.