В выборах главы Приморья примут участие пять кандидатов

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24 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 14:25  |  vz.ru
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Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Что удерживает рубль от обвала вслед за нефтьюФото: Мудрац Александра/ТАСС
Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?  Подробности...
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Заседание Госсовета превратили в мозговой штурм

По мнению экспертов, новый формат заседаний возвращает Госсовет к своей изначальной идееФото: kremlin.ru
Прошедший в Ялте Госсовет удивил неожиданным форматом – вместе собрались не только губернаторы и министры, но и эксперты. Заседание больше напоминало мозговой штурм - за короткое время были предложены конкретные шаги для развязки многих давно накопившихся вопросов, мешавших продвижению национальных проектов. Успеху «штурма» способствовал неформальный характер диалога Путина с участниками заседания. Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Как миф о «Голодоморе» превратился в праздник ненависти к русским

Президенты Украины год из года отмечают трагедию гибели миллионов жителей Украины - и не замечают целую серию других подобных трагедийФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
«День памяти жертв голодоморов» – так официально называется каждая четвертая суббота ноября на Украине. Впервые его отметили ровно 20 лет назад. За эти годы менялось не только название, менялась ритуалистика, отношение государства к годовщине. И по этим изменениям можно проследить печальную эволюцию отношений Украины и России. А также – как из дня памяти годовщина превратилась в что-то совсем иное. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Золото приходит на смену американскому доллару

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
По данным Всемирного золотого совета (WGC), в ходе трех минувших месяцев закупки золота увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В тоннах это 148,4. Центральные банки буквально сметают золото. Подробности...
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Почему Кант побеждает русских полководцев

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Те обычные немецкие обыватели, бюргеры, с которыми я в последнее время общался – они сами не слишком-то и помнят, кто такой Кант. Так неужели жители Калининграда хотят быть более немцами, чем сами немцы? Подробности...
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Методичка по распознаванию «фашиста» в собеседнике

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Достаточно заподозрить моральную несостоятельность собеседника – и все сказанное им можно перетолковать в каком угодно смысле. В итоге вы достигнете идеала – совместив осуждение другого и обретение чувства собственного морального превосходства. Подробности...
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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          В выборах главы Приморья примут участие пять кандидатов

             24 ноября 2018, 12:57
          Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
          Текст: Ольга Никитина

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          В выборах главы Приморского края, назначенных на 16 декабря, примут участие пять человек, сообщила председатель краевой избирательной комиссии Татьяна Гладких, огласив окончательный список зарегистрированных кандидатов.

          «Это Андрейченко Андрей Владимирович, выдвинутый приморским региональным отделением политической партии ЛДПР, Кожемяко Олег Николаевич, выдвинутый в порядке самовыдвижения, Степаненко Игорь Геннадьевич, выдвинутый приморским региональным отделением политической партии «Патриоты России», Тимченко Алексей Павлович, выдвинутый приморским региональным отделением политической партии «Партия Роста» и Чемерис Роза Басировна, выдвинутая приморским региональным отделением партии «За женщин России», – приводит ее слова ТАСС.

          Гладких добавила, что в отношении всех других кандидатов, комиссия обнаружила в представленных в избирком документах недостаточное количество либо подписей муниципальных депутатов, либо подписей граждан. По ее словам, практически все решения комиссии принимались единогласно.

          В свою очередь представитель ЦИК Евгений Шевченко, работавший в Приморье в ходе предвыборной кампании новых выборов губернатора региона, заявил, что все решения краевого избиркома по поводу регистрации кандидатов законны.

          «Мы внимательно посмотрели по поручению [главы ЦИК Эллы] Памфиловой все решения о регистрации и отказах в регистрации, принятых избиркомом… Проверка и анализ решений, приятных КИК (краевой избирательной комиссией – прим. ВЗГЛЯД) о регистрации или отказе в регистрации, показал, что все они базируются на неукоснительном соблюдении федерального и регионального законодательства… Для всех были соблюдены одинаковые, равные условия», – приводит его слова РИА «Новости».

          «Мне хотелось бы выразить уверенность от имени ЦИК, что и последующие этапы, и само голосование пройдет в строгом соответствии с избирательным законодательством», – сказал он.

          По словам Шевченко, самовыдвиженец-коммунист Андрей Ищенко представил пакет документов и потом уже признал ошибку, что неверно обозначил свой статус в общественной организации, принадлежность к которой он указал в заявлении о согласии баллотироваться.

          «С точки зрения закона, эта информация в обязательном порядке корректно должна содержаться в подписном листе. Таким образом, комиссия могла признать все подписные листы и все подписи избирателей недействительными. В то же время, понимая, что это носит формальный юридический характер, избирательная комиссия края продолжила проверку. В протоколе указаны данные не о 100%, как могло бы быть, а о 33,38% подписей избирателей, признанных недействительными», – добавил он.

          Шевченко добавил, что все кандидаты были уведомлены о возможности присутствовать на поверке подписей других кандидатов.

          Врио начальника экспертно-криминалистического центра регионального управления МВД Юрий Бучилко сообщил, что в подписных листах кандидатов на пост главы Приморья, идущих на выборы в качестве самовыдвиженцев, содержится более 2,6 тыс. нарушений или недостоверных данных. Он уточнил, что речь идет о подписях, собранных в поддержку кандидатов в губернаторы края в ходе текущей выборной кампании.

          «В соответствии с действующим законодательством России сотрудники экспертно-криминалистических подразделений управления МВД по Приморскому краю традиционно принимали участие в подготовке повторных выборов губернатора Приморского края. Задачей экспертов было проверка достоверности записей и подписей, содержащихся в подписных листах <...> Экспертами было проверено 17 064 подписей по пяти кандидатам (самовыдвиженцам, которым было необходимо собирать подписи граждан – прим. ВЗГЛЯД), выявлено 2 674 нарушения», – сказал он.

          Результаты прошедших в сентябре двух туров выборов губернатора Приморья были признаны недействительными краевым избиркомом из-за многочисленных нарушений. Повторные выборы состоятся 16 декабря.

          Президент России Владимир Путин назначил новым врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, который до этого возглавлял Сахалинскую область.

          Ранее эксперты объясняли феноменальный результат Кожемяко по сбору подписей для участия в выборах главы региона.


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