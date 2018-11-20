Эксперты объяснили феноменальный результат Кожемяко по сбору подписей

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«Северный поток – 2» отвлек внимание США от «Турецкого потока»

Путин и Эрдоган напомнили об успехах еще одного газопровода, неугодного США Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Пока США и Украина ожесточенно боролись против «Северного потока – 2», произошло другое важное историческое событие. С опережением графика было закончено строительство морской части газопровода «Турецкий поток». Его свидетелями стали президенты России и Турции. Почему же этот газопровод вызывает меньше шумихи за океаном? Подробности...
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Падение Мэй и Меркель может произойти одновременно

Позиции Терезы Мэй и Ангелы Меркель слабеют едва ли не с каждым днемФото: Stefan Rousseau/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС
Евросоюз одобрил проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Однако шансы британского премьера Терезы Мэй провести соглашение через парламент невелики – оно не нравится ни сторонникам «Брексита», ни его противникам. Падение Мэй в ближайшие пару недель или даже дней становится все более вероятным. Великобритания вступает в период разброда и шатания, провоцируя рост нестабильности и в самом Евросоюзе. Подробности...
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Что будет с последним символом превосходства России в космосе

Строительство МКС начиналось со стыковок российских и американских модулейФото: nasa.gov
Исполнилось двадцать лет самому дорогостоящему искусственному сооружению за всю историю человечества. 20 ноября 1998 года на орбиту был доставлен российский модуль «Заря», ставший первым элементом Международной космической станции (МКС). Как Россия и США соревновались в строительстве орбитальных станций, каким образом появилась МКС и каково будущее подобных проектов? Подробности...
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Почему Украина боится увидеть соотечественника во главе Интерпола

Россиянин украинского происхождения Александр Прокопчук оказался в двух шагах от должности «главного копа Земли»Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Власти Украины пригрозили выходом страны из Интерпола, в Европарламенте даже зазвучали разговоры о выходе всех стран ЕС. Причина в генерал-майоре российской полиции Александре Прокопчуке, ставшем кандидатом №1 на пост главного полицейского планеты. Популярность Прокопчука разрушает мифы о «токсичности» имиджа России в мире. Но в чем же именно обвиняют нашего кандидата на его исторической родине – на Украине? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Почему Порошенко не стоило связываться с религией

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        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          Эксперты объяснили феноменальный результат Кожемяко по сбору подписей

          20 ноября 2018, 13:42

          Текст: Андрей Резчиков

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          «Это консолидация партийно-политических сил в регионе. Пришел местный кандидат. Огромное преимущество Кожемяко в том, что он знает ситуацию в крае», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов, комментируя тот факт, что врио губернатора Приморья Олеге Кожемяко собрал подписей в несколько десятков раз больше необходимого минимума для регистрации на выборах.

          Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов объяснил, каким образом врио губернатора Приморья Олег Кожемяко смог собрать в свою поддержку более 180 тыс. подписей вместо требуемых 8 тыс. Одна из причин в инертности избирательных штабов других кандидатов.

          «С точки зрения избирательной кампании это правильно. Если у людей есть такое желание, то нельзя им в этом отказывать. Это заодно проверка тех людей, которые готовы интересоваться программой кандидата, готовы прийти на выборы. Это показывает большую поддержку по сравнению с предыдущими губернаторами. Она значительна и можно уверенно говорить о том, что Кожемяко сейчас лидирует», – считает Смирнов.

          В свою очередь политолог Алена Август назвала такой результат показателем организационной силы и статуса Кожемяко. «Практически каждый десятый житель Приморья отдал свою подпись за Кожемяко. Это же не только подписная кампания, это еще хороший способ поагитировать людей, пытаться говорить с ними. Эти 180 тысяч человек уже понимают серьезность его намерений. Это хороший шаг в избирательной кампании. Ничего лучше живых коммуникаций в выборах не существует», – сказала Август газете ВЗГЛЯД. 

          Смирнов отметил также, что среди подписей муниципальных депутатов оказались представители всех партий, в том числе КПРФ и из числа самовыдвиженцев. Кожемяко пошел на выборы в качестве самовыдвиженца и поэтому должен «находиться над политическими партиями и проводить независимую политику». «Это консолидация партийно-политических сил в регионе. Пришел местный кандидат. Огромное преимущество Кожемяко в том, что он знает ситуацию по краю. Он единственный после Дарькина (экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин – ВЗГЛЯД), кто действительно приморец. Депутаты поддержали его, потому что будущее края для них важнее партийной принадлежности», – подчеркнул политолог.

          По словам Август, кроме партийной дисциплины есть рациональной расчет. «Муниципальный депутат понимает, что он ответственен перед избирателем за элементарные вещи: за то, чтобы дорога была отремонтирована, чтобы работали сады и школы, чтобы отопительный сезон начинался вовремя. Это чисто хозяйственные вещи, а не идеологические. Хорошему депутату, будь он коммунист или кто угодно, люди важнее идеологии. Если он понимает, что с тем же Кожемяко проблем с отопительным сезоном и строительством дорог будет меньше, то выбор очевиден. Люди руководствовались не только партийными уставами и циркулярами, а просто человеческим отношением к своим избирателям на муниципальном уровне», – пояснила Август.

          Стоит отметить, что в список Кожемяко с кандидатами в Совет Федерации от региона вошли Светлана Горячева из «Справедливой России», лидер Партии пенсионеров Юлия Толмачева и известный гребец Иван Штыль. Алена Август подчеркнула, что ради перемен в Приморье Кожемяко готов отбросить политические декларации и работать совместно с представителями разных политических сил. «Важнее работать с командой. Пусть это люди от разных партий и политических сил, но ситуация в Приморье требует именно командного подхода. Народу Приморья просто надо дать то благополучие, которое ему так долго обещали», – подытожила эксперт.

          Смирнов пояснил, что Горячева пользуется большой поддержкой среди приморцев и проделала огромную работу, а Толмачева на предыдущих губернаторских выборах в сентябре набрала порядка 10% голосов, именно поэтому Кожемяко и обратил на них внимание. «Штыль – один из сопредседателей избирательного штаба Олега Кожемяко, очень известная в крае личность, волевой человек и самый молодой в списке, представитель молодежи. В этой сенаторской тройке сочетаются кандидаты, каждый из которых очень достоин и представляет определенный социальный слой. Это такая консолидация представителей трех социальных слоев, которые объединились вокруг Кожемяко», – рассказал политолог.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник врио губернатора Приморья Олег Кожемяко был зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы региона. Он получил подписи большинства партий, включая КПРФ, «Справедливую Россию», Партию пенсионеров. Также он предоставил «максимальное количество подписей избирателей, необходимое для регистрации». Выборы главы Приморья состоятся 16 декабря.


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