Эксперты объяснили феноменальный результат Кожемяко по сбору подписей

«Это консолидация партийно-политических сил в регионе. Пришел местный кандидат. Огромное преимущество Кожемяко в том, что он знает ситуацию в крае», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов, комментируя тот факт, что врио губернатора Приморья Олеге Кожемяко собрал подписей в несколько десятков раз больше необходимого минимума для регистрации на выборах.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов объяснил, каким образом врио губернатора Приморья Олег Кожемяко смог собрать в свою поддержку более 180 тыс. подписей вместо требуемых 8 тыс. Одна из причин в инертности избирательных штабов других кандидатов.

«С точки зрения избирательной кампании это правильно. Если у людей есть такое желание, то нельзя им в этом отказывать. Это заодно проверка тех людей, которые готовы интересоваться программой кандидата, готовы прийти на выборы. Это показывает большую поддержку по сравнению с предыдущими губернаторами. Она значительна и можно уверенно говорить о том, что Кожемяко сейчас лидирует», – считает Смирнов.

В свою очередь политолог Алена Август назвала такой результат показателем организационной силы и статуса Кожемяко. «Практически каждый десятый житель Приморья отдал свою подпись за Кожемяко. Это же не только подписная кампания, это еще хороший способ поагитировать людей, пытаться говорить с ними. Эти 180 тысяч человек уже понимают серьезность его намерений. Это хороший шаг в избирательной кампании. Ничего лучше живых коммуникаций в выборах не существует», – сказала Август газете ВЗГЛЯД.

Смирнов отметил также, что среди подписей муниципальных депутатов оказались представители всех партий, в том числе КПРФ и из числа самовыдвиженцев. Кожемяко пошел на выборы в качестве самовыдвиженца и поэтому должен «находиться над политическими партиями и проводить независимую политику». «Это консолидация партийно-политических сил в регионе. Пришел местный кандидат. Огромное преимущество Кожемяко в том, что он знает ситуацию по краю. Он единственный после Дарькина (экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин – ВЗГЛЯД), кто действительно приморец. Депутаты поддержали его, потому что будущее края для них важнее партийной принадлежности», – подчеркнул политолог.

По словам Август, кроме партийной дисциплины есть рациональной расчет. «Муниципальный депутат понимает, что он ответственен перед избирателем за элементарные вещи: за то, чтобы дорога была отремонтирована, чтобы работали сады и школы, чтобы отопительный сезон начинался вовремя. Это чисто хозяйственные вещи, а не идеологические. Хорошему депутату, будь он коммунист или кто угодно, люди важнее идеологии. Если он понимает, что с тем же Кожемяко проблем с отопительным сезоном и строительством дорог будет меньше, то выбор очевиден. Люди руководствовались не только партийными уставами и циркулярами, а просто человеческим отношением к своим избирателям на муниципальном уровне», – пояснила Август.

Стоит отметить, что в список Кожемяко с кандидатами в Совет Федерации от региона вошли Светлана Горячева из «Справедливой России», лидер Партии пенсионеров Юлия Толмачева и известный гребец Иван Штыль. Алена Август подчеркнула, что ради перемен в Приморье Кожемяко готов отбросить политические декларации и работать совместно с представителями разных политических сил. «Важнее работать с командой. Пусть это люди от разных партий и политических сил, но ситуация в Приморье требует именно командного подхода. Народу Приморья просто надо дать то благополучие, которое ему так долго обещали», – подытожила эксперт.

Смирнов пояснил, что Горячева пользуется большой поддержкой среди приморцев и проделала огромную работу, а Толмачева на предыдущих губернаторских выборах в сентябре набрала порядка 10% голосов, именно поэтому Кожемяко и обратил на них внимание. «Штыль – один из сопредседателей избирательного штаба Олега Кожемяко, очень известная в крае личность, волевой человек и самый молодой в списке, представитель молодежи. В этой сенаторской тройке сочетаются кандидаты, каждый из которых очень достоин и представляет определенный социальный слой. Это такая консолидация представителей трех социальных слоев, которые объединились вокруг Кожемяко», – рассказал политолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник врио губернатора Приморья Олег Кожемяко был зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы региона. Он получил подписи большинства партий, включая КПРФ, «Справедливую Россию», Партию пенсионеров. Также он предоставил «максимальное количество подписей избирателей, необходимое для регистрации». Выборы главы Приморья состоятся 16 декабря.