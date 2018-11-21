Facebook запретил намекать на секс

Администрация социальной сети Facebook запретила пользователям публиковать не только порнографию, но и фрагменты эротических танцев, снимки обнаженных людей и посты с сексуальным подтекстом.

Эти положения содержатся в своде обновленных правил социальной сети, передает ТАСС.

В компании заявили, что признают «важность привлечения внимания к проблемам сексуального насилия и эксплуатации», но также «проводят разделительную черту, когда контент облегчает, способствует или координирует половые связи между взрослыми».

В администрации соцсети сообщили, что использование «чрезмерно сексуальных выражений, которые могут вести к домогательствам», будет ограничено. «Некоторая часть нашего глобального сообщества может воспринимать весьма болезненно подобный контент», – говорится в своде правил. Подчеркивается, что подобные публикации могут «ущемить возможности людей связываться со своими друзьями и более широкой аудиторией».

На Facebook запрещается размещать кадры порнографического содержания, шоу в стриптиз-клубах, эротических танцев, полового сношения, снимки обнаженных людей. Под запретом и послания «сексуального, эротического или тантрического» содержания, переписка с сексуальным подтекстом и откровенные намеки с упоминаниями предпочтений и определенных частей тела.

Совокупная ежемесячная аудитория Facebook превышает 2,2 млрд пользователей.