Стало известно, как скажутся расчеты в нацвалютах на курсе рубля

Расчеты в национальных валютах не окажут существенного влияния на курс рубля, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Существенно – нет», – сказал Орешкин в ответ на вопрос о том, может ли переход на расчеты в нацвалютах между Россией и Китаем повлиять на курс рубля. По его словам, российская национальная валюта является в целом устойчивой.

«Гораздо сильнее на курс влияет макроэкономическая политика в части инфляционного таргетирования и бюджетного правила, которая проводится у нас в стране», – приводит его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в настоящее время необходимо создать систему расчетом между Россией и Китаем, удобную для агентов обеих сторон. Министр высказался за упрощение регулирования и добавил, что государству следует оказать определенную поддержку ликвидности обменных операций.

«Необходимо, чтобы российская компания, которая что-то покупает в Китае, или китайская компания, которая что-то покупает в России, могли с минимальными издержками совершить конверсию без использования третьих валют», – добавил Орешкин.

В Кремле ранее говорили, что процесс дедолларизации экономики России длительный и сложный, но уже есть тенденция к расширению расчетов в нацвалютах.

В сентябре президент Владимир Путин заявлял, что Россия и Китай будут поэтапно переходить на расчеты в нацвалютах.