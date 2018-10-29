Попадание снаряда в танк показали изнутри

В интернете опубликованы старые кадры испытаний американской экспедиционной боевой машины EFV (ранее – AAAV), которые не появлялись ранее; на них продемонстрировано пробитие брони танка, снятое изнутри.

Видео опубликовано на YouTube-канале btvtinfo. Продемонстрированы возможности 30-мм автоматической пушки Bushmaster II, которая установлена на башне в передней части корпуса машины. Пушка поражает манекены, укрепления, танк, БТР и боевую машину пехоты, сообщает «Российская газета».

На кадрах показано воздействие бронебойного подкалиберного снаряда внутри БМП при стрельбе с 3 тыс. метров и танка с дистанции в 1,5 тыс. метров. На видео показано, как снаряды пробивают броню, осколки разлетаются по машине.

В качестве мишеней выступили советская БМП-1 и американский основной боевой танк M60, которые произведены еще в 60-е годы XX века.