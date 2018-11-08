Минобороны объявило о «стратегическом наступлении» на фальсификаторов истории

Министерство обороны переходит от обороны к стратегическому наступлению в сражении с фальсификациями истории России, заявил в среду начальник главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Наш общий долг – поддержать большой общественный запрос на правдивую, объективную информацию о военном прошлом Отечества, на переход в сражении за историческое здравомыслие россиян от обороны к стратегическому наступлению», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что США вместе с верными им «политическими режимами» пытаются навязать однополярную модель мироустройства, сопровождая свои действия «беззастенчивым пересмотром итогов Второй мировой войны» и «извращением истинной роли» СССР в победе.

Картаполов отметил, что именно история Второй мировой войны стала объектом наибольших фальсификаций. По его словам, «сражения» на этом военно-историческом фронте оказывают влияние на «формирование исторического сознания и патриотических качеств» жителей России.

«Мы пока в лучшем случае отвечаем фальсификаторам на их выпады, с большим или меньшим успехом разоблачаем из измышления по какому-то конкретному вопросу. Между тем давно пришло время формировать собственную повестку дня, создавать такую общественно-нравственную атмосферу, при которой любое сознательное отступление от правды истории воспринималось бы нашими согражданами как аномалия и вызывало отторжение», – констатировал Картаполов.

Он отметил, что именно таким образом будет действовать созданное в ВС России Главное военно-политическое управление.

«Задачу противостояния фальсификациям истории считаем для ГВПУ одной из наиболее важных. Решаться она может по-разному, но уже сегодня, что называется, без дополнительных затрат следует сделать в этом отношении заметный шаг вперед и предусмотреть в программе военно-политической подготовки со всеми категориями военнослужащих вопросы, раскрывающие борьбу за правду истории», – заявил замминистра.

Он заключил, что предстоит «многоаспектная, трудоемкая» работа, которая потребует участия в том числе широкой общественности.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в последние годы идет беспрецедентная по масштабам кампания по фальсификации истории.

В октябре министр культуры России Владимир Мединский заявил, что в стране выросло поколение людей, которые получают информацию о Второй мировой войне из голливудских фильмов и компьютерных игр.